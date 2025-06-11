В Челябинской области за год список дефицитных профессий сократился на 50%

В июне 2025 года в Челябинской области в список дефицитных профессий вошли 30 специальностей. Количество за год сократилось на 50%. Данные приводит пресс-служба hh.ru.

На сегодняшний день в Челябинской области сильнее всего не хватает врачей. На одну вакансию для них приходится 0,7 резюме. Также в десятку самых дефицитных профессий вошли дворники (0,8 резюме на вакансию), повара, пекари и кондитеры (1), главные врачи и заведующие отделением (1,1), продавцы (1,5), токари и фрезеровщики (по 1,6 резюме), слесари и сантехники (по два), ветеринарные врачи (2,1), фармацевты-провизоры (2,2), геологи, администраторы магазина и заведующие аптекой (по 2,3 резюме на каждую вакансию).

Работодателям также сложно найти электромонтажников, инженеров пусконаладочных работ, медсестер, маляров, автослесарей и автомехаников, директоров магазина, товароведов, мерчандайзеров. На вакансию для каждого из перечисленных специалистов приходится менее четырех резюме.

За год из списка дефицитных специалистов ушли швеи — на одну вакансию направляется 5,8 резюме, бухгалтеры (5,1), лаборанты (4), метрологи (4,2) и курьеры (6,1).

Ольга Воробьева