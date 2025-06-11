В 2025 году главный плодопитомник Ставрополья вырастит 4 млн саженцев

Россия планирует достичь полной самообеспеченности отечественными яблоками к 2028 году. В рамках этой задачи на Ставрополье работает крупнейший в стране плодопитомник «Сады Ставрополья», который в 2025 году вырастит около 4 млн саженцев фруктовых деревьев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В крае функционируют более 12 тыс. га современных садов, ежегодно закладывается по 500-600 га новых насаждений.

«Мы работаем вместе со всеми регионами-соседями, чтобы решить задачи, которые ставит Президент. Чтобы поддержать развитие нашей большой страны»,— отметил губернатор Ставропольского края.

Урожайность в регионе растет. В 2024 году аграрии собрали свыше 87 тыс. т плодов и ягод, которые поставляются жителям Ставрополья, других областей и для пищевой промышленности.

Николай Аксенов