В Саткинском районе погиб водитель после столкновения с машиной дорожников
После столкновения двух автомобилей в Саткинском районе погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
По предварительным данным, 10 июня 53-летний водитель JAC при неустановленных обстоятельствах столкнулся с попутной «Газелью», за рулем которой находился 49-летний рабочий, наносивший с помощью машины дорожную разметку. Отечественный автомобиль съехал в левый кювет, где опрокинулся.
Водитель JAC скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспекции.