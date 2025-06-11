В Саткинском районе погиб водитель после столкновения с машиной дорожников

После столкновения двух автомобилей в Саткинском районе погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 10 июня 53-летний водитель JAC при неустановленных обстоятельствах столкнулся с попутной «Газелью», за рулем которой находился 49-летний рабочий, наносивший с помощью машины дорожную разметку. Отечественный автомобиль съехал в левый кювет, где опрокинулся.

Водитель JAC скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

Виталина Ярховска