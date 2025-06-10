На Дону число новых фирм на треть превысило количество ликвидированных

В апреле в Ростовской области впервые с начала года число новых фирм на треть превысило количество ликвидированных. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Худшим по этому показателю оказался январь. Как писал «Ъ-Ростов», в первый месяц года на Дону число закрытых донских фирм в 1,7 раза превысило число зарегистрированных (297 против 169), в феврале — в 1,5 раз, а в марте показатели находились на одном уровне.

В целом в январе-апреле в регионе открылись более 1 тыс. коммерческих предприятий, при этом ликвидировано было порядка 1,2 тыс.

Наталья Белоштейн