В шести районах Ростовской области отремонтируют водопровод

Шесть районов Ростовской области получат 55 млн руб. из областного бюджета на развитие водоснабжения, водоотведения и благоустройство территорий. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным, приведенным в сообщении, средства направят Шолоховскому, Матвеево-Курганскому, Милютинскому, Кашарскому, Миллеровскому и Красносулинскому районам.

Наибольшую сумму — более 24 млн руб. — выделили на техническое присоединение сетей водопровода к электроснабжению в х. Колундаевском Шолоховского района. Почти 2,25 млн руб. получит Садковское сельское поселение Красносулинского района на благоустройство общественной территории, поясняют в сообщении.

Оставшиеся деньги пойдут на мероприятия федерального строительного надзора за объектами водопроводного хозяйства в Матвеево-Курганском, Милютинском и Кашарском районах, а также сетями водоотведения в Миллеровском районе.

Валентина Любашенко