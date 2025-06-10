В Ростове 12 июня откроется выставка железнодорожного моделирования

В Ростове-на-Дону 12 июня откроется выставка железнодорожного моделирования «Локотранс-Юг-2025» им. С.В.Ермоленко. Ежегодное мероприятие пройдет в КСК «Экспресс» в парке им. Вити Черевичкина. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Из сообщения следует, что участники выставки соберут из множества отдельных модулей единую железную дорогу, по которой запустят миниатюрные поезда. На переездах шлагбаумы и светофоры. В экспозиции также представят модели железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры.

Вход на выставку свободный. Она будет работать по следующему графику: 12 июня с 13:00 до 18:00, 13 июня с 10:00 до 18:00, 14 июня с 10:00 до 18:00, а 15 июня с 10:00 до 15:00.

Мария Хоперская