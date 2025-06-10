В трех районах Кубани 9 июня зафиксировали пиковые температуры

Минувший понедельник, 9 июня, стал самым теплым днем первой половины месяца в Краснодарском крае, однако, по данным синоптиков, температурных рекордов зафиксировано не было. Об этом сообщает «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Максимальные значения наблюдались в нескольких северных районах региона. По информации начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС краевого МинГО и ЧС Александра Колесника, жара не достигла порога опасного метеорологического явления. В Староминской температура составила +37,5 градусов, в Кущевской — +37,8, а в Каневской отметка достигла +38,1.

В Краснодаре температурный максимум также не был превышен: 9 июня 1948 года он составил +34,3 градуса, тогда как в текущем году столбики термометров поднялись до +32,9. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие дни начнется разрушение антициклона, что приведет к появлению облачности и кратковременных осадков, ограничивающих дневной прогрев воздуха.

Вячеслав Рыжков