Кредиторов оставили в прошлом

Управление ФНС РФ по Челябинской области не смогло обжаловать отказ в пересмотре решения, по которому ООО «Ресурскомплектснаб» заменило его в реестре кредиторов АО «Южуралмост». В августе 2024 года компания погасила требования налоговой к магнитогорскому подрядчику на сумму 17,6 млн руб. и стала процессуальным правопреемником. Суд также отказался пересматривать решение о признании «Южуралмоста» несостоятельным по заявлению «Урал-сервис-групп». В обоих случаях налоговая заявляла, что кредиторы аффилированы с должником. Однако суд посчитал доводы неубедительными и учел, что дело о банкротстве «Южуралмоста» уже прекращено.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о банкротстве АО «Южуралмост» было прекращено 20 мая 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дело о банкротстве АО «Южуралмост» было прекращено 20 мая 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу УФНС РФ по Челябинской области на отказ первой инстанции пересмотреть решение о правопреемстве ООО «Ресурскомплектснаб» по выплате долгов «Южуралмоста» перед налоговым органом. Постановление в полном объеме изготовлено и опубликовано в картотеке дел 6 июня.

Решение, которое пыталась оспорить налоговая, принял Арбитражный суд Челябинской области 20 февраля этого года. Тогда он отказался удовлетворять заявление УФНС, в котором ведомство просило пересмотреть решение об удовлетворении ее требований к «Южуралмосту» на сумму более 17,6 млн руб. и замене основного кредитора.

Указанная задолженность была предъявлена компании региональной межрайонной ИФНС №17 в октябре 2023 года. Однако в августе 2024-го ООО «Ресурскомплектснаб» подало иск о намерении погасить в полном объеме требования налоговой. Суд удовлетворил это заявление. В результате «Ресурскомплектснаб» заменил налоговую в списке основных кредиторов.

АО «Южуралмост» зарегистрировано в Магнитогорске в 2001 году. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. «Южуралмост» был одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области и выигрывал большинство контрактов в 2015–2018 годах. «Южуралмост» стал убыточным в 2020-м. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015–2019 годах суммарная выручка компании составила более 32,1 млрд руб. За этот период «Южуралмост» заключил 88 контрактов на сумму 39,6 млрд руб. на выполнение дорожных работ в Челябинской области. Основными заказчиками являлись региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта, комитет дорожного хозяйства Челябинска и управление капитального строительства Магнитогорска. В 2020 году «Южуралмост» получил убыток от продаж в размере 331 млн руб. В 2024 году, согласно финансовой отчетности, чистая прибыль составила 45 млн руб. Последним директором организации был Александр Зырянов.

ООО «Ресурскомплектснаб» зарегистрировано в Москве в 2002 году. Согласно «СПАРК-Интерфакс», компания занимается оптовой торговлей подъемно-транспортными машинами и оборудованием. Владельцем 90% доли организации является Наталья Грязнова, остальными 10% — Павел Тиняев. По данным «СПАРКа», в 2024 году выручка «Ресурскомплектснаба» от продаж составила более 1 млрд руб., чистая прибыль — 52,4 млн руб.

Изначально представители ФНС РФ не возражали против такого решения. Но впоследствии было подано заявление о его пересмотре «по вновь открывшимся обстоятельствам».

В апелляционной жалобе УФНС России по Челябинской области указывало, что АО «Южуралмост» и ООО «Ресурскомплектснаб» аффилированы. По мнению представителей налоговой службы, они входят в один холдинг, поэтому источники оплаты задолженности имеют сомнительный характер. Налоговая считает, что с помощью замены кредитора на аффилированную компанию бенефициар «Южуралмоста» попытался повлиять на процедуру банкротства. Так, по мнению ФНС, он мог снизить риски в случае привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. По этой причине налоговый орган требовал, чтобы суд выяснил истинные мотивы «Ресуркомплектснаба».

Суд посчитал, что доводы налоговиков не являются существенными и новыми обстоятельствами по делу. Заявление было отклонено.

Кроме того, 6 июня опубликовано полное решение Арбитражного суда Челябинской области по еще одному заявлению регионального управления ФНС РФ, поданному в ноябре прошлого года. В нем налоговая требовала пересмотреть решение от 5 июня 2023-го о признании АО «Южуралмост» банкротом «по вновь открывшимся обстоятельствам». Ответчиком стало ООО «Урал-сервис-групп», заявление которого и послужило поводом для конкурсного производства в отношении магнитогорского подрядчика. Долг «Южуралмоста» перед компанией составлял более 75,2 млн руб.

Согласно судебным документам, налоговая также считала предъявленные требования ООО «УСГ» фиктивными, ссылаясь на аффилированность должника и кредитора. Кроме того, истец отмечал, что «Южуралмост» предварительно перевел свой бизнес на «Урал-сервис-групп».

Суд вновь посчитал доводы налоговой службы неубедительными. Он также указал, что к дате заседания, на котором рассматривалось заявление ООО «УСГ» о признании «Южуралмоста» банкротом, налоговая не предъявила каких-либо возражений.

Арбитражный суд Челябинской области также учел, что во время рассмотрения иска УФНС требования налоговой и кредиторов к должнику на общую сумму 560 млн руб. были погашены бывшим акционером АО «Южуралмост» Геннадием Вильшенко. По этой причине в удовлетворении заявления было отказано.

С 20 мая 2025 года дело о банкротстве АО «Южуралмост» прекращено. Геннадий Вильшенко смог погасить задолженность перед шестью компаниями в размере более 102,8 млн руб. и перед межрайонной инспекцией ФНС РФ №17 по Челябинской области на сумму 457,3 млн руб. После удовлетворения требований кредиторов суд прекратил рассматривать заявление управления ФНС РФ по Челябинской области о субсидиарной ответственности Геннадия Вильшенко и еще двух экс-владельцев «Южуралмоста» — Сергея Вильшенко (сын Геннадия Вильшенко) и Алексея Башаева, а также бывшего директора организации Александра Зырянова, компании «Урал-сервис-групп», «Магистраль» и «Ресурскомплектснаб». Их счета на сумму 560,1 млн руб. с марта этого года были арестованы. После выплаты долгов обеспечительные меры отменили.

Ольга Воробьева