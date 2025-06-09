В Курганской области ввод жилья вырос на 7% в январе-мае

За пять месяцев 2025 года в Курганской области ввели в эксплуатацию 211,7 тыс. кв. м жилья. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В общем объеме построенного в январе-мае жилья 65% или 138 тыс. кв. м приходится на частные дома, возведенные жителями региона. Застройщики-юридические лица сдали около 74 тыс. кв. м многоквартирных домов.

В правительстве Курганской области отмечают, что в конце прошлой недели вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию назвал Зауралье в числе регионов-лидером по темпам роста и объемам жилищного строительства.