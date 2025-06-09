Прокуратура проверит информацию о задержке зарплат дорожникам на М5 «Урал»

Прокуратура Челябинской области проверит информацию, опубликованную в СМИ, о невыплате более трех месяцев зарплаты дорожникам, ремонтирующим и обслуживающим федеральную трассу М5 «Урал», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

О ситуации стало известно после жалоб рабочих в социальной сети «ВКонтакте». По неподтвержденным данным, подрядчик ООО «Союз Автодор» (Ивановская область) в феврале перестал выдавать зарплаты почти 50 сотрудникам, ссылаясь на арест счетов компании. Дорожники устраивали забастовку, но это не помогло. Сейчас долг поставщика, по информации в СМИ, составляет около 1,5 млн руб. Рабочие заявили журналистам, что 10 июня перекроют проезд по трассе на местный асфальтобетонный завод в районе села Тюбук. Прокуратура организовала проверку. Ведомство даст оценку исполнению трудового законодательства. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Союз Автодор» зарегистрировано в Ивановской области в 2009 году. Учредителем является Эдуард Канадов, генеральным директором — Сергей Антипов. Выручка компании за 2024 год составляет 15,4 млрд руб., чистая прибыль — 134,3 млн руб. Имеется информация об аресте счетов организации.

Виталина Ярховска