Полиция Волгодонска начала проверку после уличной драки

В Волгодонске двое молодых людей избили незнакомого им человека. Последнему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 7 июня «61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. «Словесная перепалка переросла в драку. Один из зачинщиков конфликта обратился за медицинской помощью»,— говорится в сообщении ведомства.

По информации ГУ МВД, конфликт не имел межнациональной подоплеки. Инцидентом также заинтересовались в СУ СК России по Ростовской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн