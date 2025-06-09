Полиция прокомментировала ДТП с возгоранием автомобиля в Краснодаре

В результате ночного ДТП в центре Краснодара загорелся автомобиль. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, авария произошла около 00:20 на участке ул. Красной в районе Триумфальной арки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По предварительным данным, 28-летний водитель «Мазды», двигаясь в сторону улицы Одесской, при перестроении не уступил дорогу автомобилю «Мерседес» под управлением 22-летнего местного жителя. После столкновения «Мерседес» выехал на тротуар, врезался в бордюр, дорожный знак, дерево и фасад здания, после чего загорелся.

Как сообщали в ГУ МЧС России по Кубани, при ДТП пострадали три человека. Пассажиры автомобиля получили разовую медицинскую помощь.

В полиции отметили, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко