«Челбаскет» назначил нового главного тренера команды

Главным тренером баскетбольной команды «Челбаскет» стал сербский специалист Горан Вучкович. С ним заключили контракт на год, сообщает пресс-служба клуба.

Горан Вучкович начал карьеру тренера в Сербии. С 2016-го по 2020 год он руководил баскетбольной командой «Раднички Белград», а после — работал помощником главного тренера клуба «Динамик». В 2021 году Горан Вучкович помог молодежной команде Сербии выйти в полуфинал Чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет.

На работу в Россию он перешел во время сезона 2021/2022. Горан Вучкович возглавил команду «Локомотив-Кубань 2». После этого он также вошел в тренерский штаб баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июня клуб «Челбаскет» объявил о расторжении контракта с главным тренером Михаилом Тереховым. Он присоединился к команде в межсезонье 2024/2025.

«Челбаскет» занял седьмую строку в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги России и впервые вышел в плей-офф. Однако далее команда трижды проиграла московскому ЦСКА, после чего стала соревноваться за 5-8 места турнирной таблицы. Уступив баскетбольным командам «Новосибирск» и «Барнаул», «Челбаскет» завершил сезон на восьмой строчке Суперлиги.