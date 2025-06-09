В Челябинске в ДТП пострадала пассажирка автобуса

После столкновения легкового автомобиля с автобусом в Челябинске пассажирка общественного транспорта получила травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Авария произошла утром 9 июня. По предварительным данным, возле дома №63 по улице Воровского столкнулись автобус Volgabus под управлением 48-летнего водителя и автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого находилась 28-летняя местная жительница. В результате ДТП 23-летнюю пассажирку общественного транспорта доставили с травмами в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Виталина Ярховска