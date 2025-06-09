В Ростовской области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности
В Ростовской области сохраняется оранжевый уровень пожароопасности. Информацию об этом разместили синоптики Ростовского гидрометцентра.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По прогнозам метеорологов, 9, 10 и 11 июня чрезвычайная пожарная опасность пятого класса охватит отдельные северо-восточные, центральные, юго-восточные районы региона. В некоторых северо-западных, северо-восточных и южных территориях сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.
В регионе продолжается почвенная засуха под озимой пшеницей. Она затронула Белокалитвинский, Веселовский, Октябрьский, Чертковский, Верхнедонской, Азовский и Сальский районы области. В Веселовском и Сальском районах засуха подтверждена результатами специальных обследований, пояснили метеорологи.
Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не разводить костры, проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем, воздерживаться от выжигания сухой травы и камыша.
По данным гидрологов, за прошедшие сутки опасных явлений на водных объектах не наблюдалось. В ближайшее время их также не ожидается, говорится в сообщении