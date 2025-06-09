В Ростовской области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности

В Ростовской области сохраняется оранжевый уровень пожароопасности. Информацию об этом разместили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам метеорологов, 9, 10 и 11 июня чрезвычайная пожарная опасность пятого класса охватит отдельные северо-восточные, центральные, юго-восточные районы региона. В некоторых северо-западных, северо-восточных и южных территориях сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

В регионе продолжается почвенная засуха под озимой пшеницей. Она затронула Белокалитвинский, Веселовский, Октябрьский, Чертковский, Верхнедонской, Азовский и Сальский районы области. В Веселовском и Сальском районах засуха подтверждена результатами специальных обследований, пояснили метеорологи.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не разводить костры, проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем, воздерживаться от выжигания сухой травы и камыша.

По данным гидрологов, за прошедшие сутки опасных явлений на водных объектах не наблюдалось. В ближайшее время их также не ожидается, говорится в сообщении

Валентина Любашенко