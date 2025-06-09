Ростовская область заняла пятое место по росту доходов

Реальные доходы жителей Ростовской области в первом квартале 2025 года выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среди восьми субъектов федерации Ростовская область заняла пятое место по увеличению доходов населения. Регион уступил Волгоградской области, Краснодарскому краю, Калмыкии и Адыгее, уточняют в сообщении.

По сведениям источника, номинальные денежные доходы дончан в первом квартале 2025 года составили 48 тыс. руб. на человека. Этот показатель вырос на 15,5% относительно соответствующего периода 2024 года. При этом расходы превысили доходы и достигли 53,8 тыс. руб. на человека — на 16,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Среднемесячная заработная плата сотрудников организаций в Ростовской области в 2025 году составила 63,5 тыс. руб. Данная сумма увеличилась на 14,5% по отношению к первому кварталу 2024 года.

Валентина Любашенко