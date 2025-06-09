В ДТП со скорой в Ставрополе пострадали пять человек

В Ставрополе вечером 8 июня при столкновении автомобиля скорой помощи с «Лада Гранта» на перекрестке улиц 8 марта и Толстого пострадали пять человек, все госпитализированы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом выехал на перекресток на красный свет светофора, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

В больницу доставили водителя и двух пассажиров «Лады», а также двух пассажиров скорой.

Тат Гаспарян