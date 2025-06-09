В Енисей попали нефтепродукты из поврежденного теплохода

Утечка нефтепродуктов произошла при повреждении теплохода на реке Енисей. Об инциденте рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По информации ведомства, 8 июня в Казачинском пороге Енисея теплоход при следовании вниз по течению с двумя порожними баржами получил повреждение корпуса. Произошла утечка нефтепродуктов. Следователи проводят процессуальную проверку по ст. 247 УК РФ (нарушения правил обращения экологически опасных веществ) и ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

«В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода, принимаются меры для предотвращения экологического вреда»,— сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Илья Николаев