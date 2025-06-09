Бастрыкину доложат об угрозах пистолетом избитому подростку в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, которое было возбуждено в Екатеринбурге после избиения подростка, которому угрожали пистолетом, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным СКР по Свердловской области, ранее двое подростков избили сверстника, поставив его на колени и наведя на него пистолет. В социальных сетях опубликовано видео с моментом избиения. Возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишения свободы) и ст. 213 УК РФ (хулиганство), выяснятся, почему между ними возник конфликт.

Ирина Пичурина