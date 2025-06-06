Кубанского пенсионера оштрафовали за оскорбительный пост о Дне Победы

Житель Краснодарского края получил штраф в размере годовой пенсии за публикацию в социальных сетях с неуважительными высказываниями о праздновании Дня Победы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Григорий Белик из Красноармейского района был привлечен к ответственности за размещение материала с неуважением к обществу и памяти о Дне Победы.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года мужчина опубликовал текст, где оскорбил празднующих 9 Мая. Публикация также содержала критику в адрес граждан, считающих День Победы важным и значимым праздником.

На заседании подсудимый заявил, что пост попал в интернет случайно. Он подчеркнул, что уже закрыл свои аккаунты и назвал 9 Мая святым праздником.

Суд признал вину Григория Белика доказанной и назначил ему штраф в размере 176,7 тыс. руб., что соответствует годовой пенсии.

Анна Гречко