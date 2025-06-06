На Дону самыми популярными автомобилями с пробегом стали BMW и Toyota

В Ростовской области самыми популярными автомобилями с пробегом стали BMW и Toyota. Об этом сообщает Авито Авто со ссылкой на результаты проведенных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на автомобили марки BMW пришлось 18,6% от общего интереса, у машин бренда Toyota 17%, Mercedes-Benz — 15,1%, Kia — 5,8%, а Hyundai — 5,5%. Самая популярная модель — Toyota Camry, которая получила 5,7% от интереса. В топ-5 также вошли BMW 5 серия (5,5% от интереса), Mercedes-Benz E-класс (4,3%), Toyota Land Cruiser (3,2%) и BMW 3 серия (3%).

По количеству объявлений первые пять мест поделили между собой те же бренды: BMW (16,5%), Toyota (14,3%), Mercedes-Benz (11,3%), Hyundai (7,6%), Kia (6,8%). Чаще всего на Авито Авто продавали Toyota Camry (5,4% от всех объявлений), BMW 5 серия (4,7%), Mercedes-Benz E-класс (3,3%), Hyundai Santa Fe (3%) и Geely Monjaro (2,8%).

Мария Хоперская