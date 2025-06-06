Паслер поручил выплатить жителям поселка Буланаш после взрыва в пятиэтажке

По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера жители поселка Буланаш получили выплаты, после взрыва в пятиэтажном доме, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Десяти жильцам направили 825 тыс. руб., каждый из них получил по 15 тыс. руб. Девять человек, частично утративших имущество, получили по 75 тыс. руб. Кроме того, были выделены средства на частичный ремонт трех квартир, поврежденных в результате взрыва. Стоимость работ составит около 350 тыс. руб.

Напомним, ночью 6 мая в поселке Буланаш произошел взрыв в доме, в результате чего пострадала 29-летняя жительница — она находится в больнице, погибших нет. Спасатели вывели на улицу 96 жильцов. Ситуацию под личный контроль взял Денис Паслер. По данным прокуратуры Свердловской области, причиной взрыва могла стать неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. По информации МЧС, специалисты рассматривали две причины происшествия: хлопок газовоздушной смеси и разгерметизация электроводонагревателя.

Полина Щуцкая