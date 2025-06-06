На Кубани построят 15 газозаправочных станций к 2028 году

В Краснодарском крае планируют построить 15 газозаправочных станций к 2028 году. Об этом сообщают «Ведомости. Юг» со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одну газовую заправку уже возвели в станице Павловской в апреле 2025 года. Основная часть новых объектов будет размещена в северных районах Кубани — Тихорецком и Мостовском, а также в Тбилисском районе, Краснодаре и Анапе.

Сейчас в регионе функционирует 41 газозаправочная станция. Среди них 36 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, одна КриоАЗС и три модуля на многотопливных АЗС.

В развитие газозаправочной инфраструктуры инвестируют преимущественно краевые компании. Только три объекта из 25 построило «Газпром газомоторное топливо», отметили в министерстве.

В 2024 году на развитие газовых заправок в крае выделили 180 млн руб.

Анна Гречко