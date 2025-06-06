Свердловский суд остановил дело экс-министра Старкова из-за его отъезда на СВО

В Свердловской областном суде приостановили рассмотрение дела бывшего регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова. Он осужден по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Василий Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее прокуратура подала апелляционное представление в Свердловский областной суд, для ужесточения приговора. Сегодня апелляционная инстанция приостановила рассмотрение дела по просьбе представителя Министерства обороны. По данным источника «Ъ-Урал», он ушел на специальную военную операцию (СВО).

Напомним, Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Василия Старкова к 6,5 годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Он обвинялся в получении взятки в 4 млн руб. за подряды на содержание дорог. Кроме того, его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На его имущество наложен арест, и он взят под стражу.

Суд установил, что обвиняемый предложил бенефициару АО «Мелиострой» заключить госконтракты без торгов, запросив 2% от их стоимости. В сентябре 2023 года он получил 4 млн руб. за обеспечение контрактов на содержание дорог. В суде Василий Старков признал вину и раскаялся.

Полина Щуцкая