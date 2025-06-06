Сбившему велосипедистку водителю вынесли приговор в Сальске

Сальский районный суд вынес приговор Юрию Прилепину, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие нарушения правил дорожного движения и оставление места происшествия). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в августе 2022 года фигурант на автомобиле ВАЗ-21150 сбил велосипедистку на трассе между поселком Гигант и поселком Широкие Нивы. После происшествия осужденный не попытался оказать пострадавшей помощь, не сообщил о случившемся правоохранителям. В больницу девушку доставил на машине Прилепина проезжавший мимо мужчина. Позже фигурант вернулся к пострадавшей в больницу с отцом, где его задержали сотрудники ДПС.

Прилепина приговорили к трем годам колонии-поселении и запретили два года управлять транспортными средствами. До вступления приговора в законную силу осужденный будет заключен под стражу.

Константин Соловьев