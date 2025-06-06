Компания «Бештау» представила первый в России монитор на отечественном чипе

Ростовский производитель электроники «Бештау» представил монитор с уникальным скалером (микросхемой), ключевым элементом которого стал отечественный чип. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Новый монитор поддерживает разрешение 2K, частоту обновления 75 Гц, имеет три цифровых входа, а также выходы eDP и LVDS. Чип спроектирован российской компанией Option. Из сообщения следует, что «Бештау» займется интеграцией и тестированием микросхемы. Таким образом, она станет полноценным скалером, который можно будет использовать в линейке отечественных мониторов.

Монитор с российским скалером способен удовлетворить потребности широкого круга потребителей. Речь идет также о предприятиях, которые работают над повышением локализации производимой продукции, а также государственных и корпоративных заказчиках.

Мария Хоперская