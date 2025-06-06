Донским компаниям помогут с роботизацией и оптимизацией производства

Промышленники в Ростовской области могут стать участниками проекта по роботизации производства от Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что до 2030 года эксперты ФЦК будут внедрять робототехнические комплексы 1,5 тысячам предприятий. Главной задачей является достижение максимальной эффективности производства: будь то сокращение издержек или увеличение объема выпускаемой продукции.

Проект по роботизации производства длится два месяца и начинается с диагностики текущего состояния предприятия и определения направления, которое необходимо модернизировать.

Мария Хоперская