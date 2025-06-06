Росморречфлот: фрагменты затонувших танкеров сохраняют герметичность

Фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Керченском проливе, по информации Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота), сохраняют герметичность. Как сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве, на месте инцидента дежурят специалисты ФГБУ «Морспасслужба», обеспечивая аварийно-спасательную готовность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Водолазные группы продолжают проводить контрольные погружения, в ходе которых проверяют целостность затонувших фрагментов и отслеживают возможные утечки. Мониторинг состояния частей судов, уточняют в Росморречфлоте, будет осуществляться до момента их полной герметизации.

Ранее в ведомстве сообщили, что для предотвращения разлива нефтепродуктов планируется установка защитных сооружений — коффердамов. Операция по их монтажу, откачке остатков мазута и подъему фрагментов судов должна завершиться до конца 2025 года и будет проходить в четыре этапа.

Богдан Кобец