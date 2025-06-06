В Азове началось благоустройство территории Аллеи славы героев СВО

В Азове Ростовской области на Аллее славы героев специальной военной операции начали укладывать дорожки из плитки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Азова Фото: пресс-служба администрации Азова

Кроме того, к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории Аллеи установили обелиск. Уточняется, что все строительные работы выполняются без привлечения средств, за счет местных компаний и учреждений на безвозмездной основе. Завершить благоустройство обещают за месяц, если «не помешают погодные условия».

Константин Соловьев