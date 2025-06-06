Полиция задержала членов ОПГ, распространявшей поддельные купюры на Кубани

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с оперативными подразделениями из ряда южных регионов и республик, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, ЛНР и Дагестан, пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся распространением поддельных денежных знаков. Операция проводилась при участии представителей ФСБ и Росгвардии, о чем сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для оперативных мероприятий послужили сведения о закладках с фальшивыми купюрами на территории Ростовской области. Впоследствии установлено, что к курированию каналов поставок причастен 38-летний житель Дагестана, организовавший доставку фальшивых пятитысячных банкнот в Новошахтинск. Сообщники сбывали подделки в розничной торговле, возвращая подлинные сдачи организатору.

География распространения включала Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, а также ЛНР. В 2023 году в Дагестане была пресечена деятельность четырех подпольных типографий, изготавливавших фальшивые купюры.

По фактам изготовления и сбыта возбуждено 40 уголовных дел. Задержаны 29 участников схемы, находящихся в изоляторах в Ростовской области, где они знакомятся с материалами дела в порядке, предусмотренном ст. 217 УПК РФ. Следствием установлено свыше 330 эпизодов противоправной деятельности.

Кроме того, задержаны и заключены под стражу еще пятеро предполагаемых участников группы, включая организатора. Возбуждены уголовные дела по ст. 186 УК РФ, материалы объединены в одно производство.

В ходе обысков изъяты носители информации, средства связи, типографское оборудование, бумага и другие материалы, используемые при изготовлении фальшивых купюр. Предварительное следствие продолжается.

Вячеслав Рыжков