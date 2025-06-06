Суд назначил 17 лет колонии обвиняемому в убийстве жены-полицейской на Урале

Красноуфимский районный суд (Свердловская область) отправил на 17 лет в колонию строгого режима жителя Нижнесергинского района Артура Русинова, который обвинялся в убийстве жены-полицейской на реке Бисерть, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Русинов

Фото: Красноуфимскй районный суд Артур Русинов

Фото: Красноуфимскй районный суд

Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в двух эпизодах ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации), п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), в двух эпизодах ч. 1 ст.137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну), в двух эпизодах ст. 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан).

Во время судебного заседания Русинов вину не признал и не согласился с обвинением — по его словам, расследование не было проведено в полном объеме, и не нашлось его причастности к преступлениям.

Напомним, следствие установило, что в апреле 2022 года Русинов решил убить свою жену из личной неприязни. Вечером 29 апреля он прибыл к берегу реки Бисерть около поселка Первомайский Нижнесергинского района, где супруга любила рыбачить. Обвиняемый спрятался за припаркованным автомобилем, дождался супругу и напал на нее, много раз ударив ее по голове лопатой. После этого он переместил потерпевшую в реку, в результате чего она погибла от утопления. Во время расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого в чтении и копировании личной переписки своей знакомой, а также в использовании устройства, которое позволяло скрытно вести видеосъемку.

После убийства супруги он проживал с сожительницей: в июле 2023 года он установил в ванной скрытую камеру, чтобы снимать гигиенические процедуры, а также получил доступ к ее профилю в мессенджере и сфотографировал на телефон ее личные переписки.

Ирина Пичурина