В Ростовской области открылась «горячая линия» для сдающих ЕГЭ и ОГЭ

Прокуратура Ростовской области организовала «горячая линия» по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

О фактах нарушении закона в период сдачи экзамена можно сообщить по телефону 8 (863) 210-55-99. Раннее «Ъ» сообщал, что по состоянию на 4 июня в России с ЕГЭ удалили 483 выпускника: из них 283 человека попались со шпаргалками, у еще 153 нашли мобильный телефон.

Константин Соловьев