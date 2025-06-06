В двух районах Ростова почти на месяц отключат горячую воду

В центральной части Ростова, а также в Северном жилом массиве горячую воду отключат на 25 дней — с 23 июня по 17 июля. Об этом сообщили «Ростовские тепловые сети». Неудобства связаны с плановой подготовкой к отопительному сезону и гидравлической опрессовкой тепловых сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что полностью отключат горячее водоснабжение в центре в границах следующих улиц: Набережная р. Дон, Сиверса, Пушкинская, Соколова, Текучева, Театральный, Шолохова, а также в пределах 22 и 23 линии.

С пониженным давлением горячая вода будет поступать в дома на следующих улицах Северного жилого массива: Капустина – Пацаева – бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Волкова. Ограничения затронут и улицы Лелюшенко, Миронова и Думенко в районе «Темерник».

Ограниченное водоснабжение затронет и улицы в районе проспекта Ленина: Нансена – переулок Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспект Нагибина – Новаторов – Врубовая – переулок Актюбинский.

Первые подключения в центре начнутся уже 30 июня, а 29 июня полностью восстановят подачу в Северном массиве, окрестностях «Темерника» и проспекта Ленина.

Мария Хоперская