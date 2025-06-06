Из-за заморозков на Кубани погибли более 4 тысяч гектаров свеклы

Аграрии Краснодарского края весной 2025 года понесли потери на более чем 4 тыс. га посевов сахарной свеклы, пострадавших в результате возвратных заморозков. Как сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства, аномально теплая погода в марте сменилась резким похолоданием в апреле, сопровождавшимся снегопадами, что и стало причиной гибели части урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из общей площади поврежденных посевов свекла была повторно высеяна на 3,7 тыс. га, на оставшихся участках произведен пересев кукурузой, соей и подсолнечником. Несмотря на ущерб, региональное ведомство не ожидает существенного снижения общего объема производства корнеплода в текущем сезоне.

Ранее власти края заявляли о намерении получить в 2025 году 9,1 млн т сахарной свеклы, что на четверть выше прошлогоднего показателя. В 2024 году урожайность культуры в регионе снизилась в 1,5 раза — с 11 млн до 7,3 млн т — из-за погодных аномалий: избыточных осадков в январе–феврале и последующей засухи весной.

Краснодарский край остается одним из ключевых регионов страны по производству сахарной свеклы, обеспечивая значительный вклад в сырьевую базу отрасли переработки. Несмотря на климатические колебания, аграрии рассчитывают сохранить положительную динамику производства за счет агротехнических мер и гибкого подхода к севообороту.

Вячеслав Рыжков