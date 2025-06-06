На Дону более семи гектаров захламленных сельхозугодий введут в оборот

Специалисты Россельхознадзора Ростовской области выявили факт нарушения использования сельскохозяйственных угодий в Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным источника, на семи га земли долгое время не проводились работы, из-за чего поля заросли сорняками. На площади 300 кв. м. также выявили складирование твердых бытовых отходов. В отношении собственника составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду), который грозит штрафом от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Кроме того, нарушителю предъявлено предписание об и вводу земель в сельскохозяйственный оборот к установленному сроку.

Константин Соловьев