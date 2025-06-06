В Самарской области установили четыре группы школьников, которые нанесли повреждения поездам

Средневолжская транспортная полиция установила четыре группы подростков, кидавших камни в поезда и создававших помехи для проезда поездов. Об этом сообщает МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В мае текущего года на станции Жигулевск «подростки раскладывали на рельсах камни, ж/д костыли и автомобильные покрышки». Машинистам пришлось применять экстренное торможение, чтобы избежать столкновений. В одном случае школьники повредили стекло пассажирского вагона, обстреляв его камнями. Оперативники установили четверых участников этой группы — дети 9-12 лет из Жигулевска.

На станции Липяги задержали двух братьев (10 и 11 лет) из Новокуйбышевска. Они раскладывали щебень и забрасывали поезда камнями.

Еще две группы выявили сотрудники Самарского ЛОП и Средневолжского ЛУ. В одну из них входят пятеро учеников 5–6 классов. Они выложили объемные предметы на пути электропоезда у платформы Киркомбинат. Машинисту пришлось остановиться и убрать препятствие. Четверо подростков из пгт. Волжский повредили лобовые стекла нескольких электровозов, обкидав их камнями.

С несовершеннолетними проведены профилактические беседы, в ходе которых они признали свою вину. На родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Руфия Кутляева