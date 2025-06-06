Суд обязать администрацию Самары организовать строительство ливневой системы водоотведения в Зубчаниновке

Судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда рассмотрела жалобу администрации Самары, в которой она просила увеличить срок выполнения работ по строительству ливневой системы водоотведения в Зубчаниновке. Однако областной суд согласился с выводами суда первой инстанции о незаконности допущенного административным ответчиком бездействия и с установленным сроком. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным суда, прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным бездействия администрации Самары, департамента городского хозяйства и экологии, которое выразилось «в непринятии мер по организации работ по строительству ливневой канализации в п. Зубчаниновка Кировского района с 2012 года по июль 2023 года». Также прокурор просил на ведомства обязанность организовать работы по строительству ливневой системы водоотведения в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в течение 6 месяцев с момента финансирования.

Кировский районный суд требования прокурора удовлетворил частично 17 января. На администрацию возложили обязанность организовать работы в течение 10 месяцев с момента финансирования.

В Самарском областном суде отмечают, что решение суда вступило в законную силу.

В феврале текущего года сообщалось, что проект строительства ливневой канализации уже готов. Его ориентировочная стоимость составляет 750 млн руб.

В ноябре 2024 года канализационные стоки залили район Зубчаниновского кладбища. В октябре прошлого года активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта пожаловались в Росприроднадзор на затопление канализационными стоками Орлова оврага в поселке Зубчаниновка.

Руфия Кутляева