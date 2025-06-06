Три человека ранено после удара дронов по Тамбовской области

В ночь с 5 на 6 июня дроны ударили по городу Мичуринску Тамбовской области, в результате было ранено три человека. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов. Кроме того, по данным главы региона, загорелось одно из предприятий в городе, однако возгорание оперативно ликвидировали.

«В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. Пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы»,— отметил господин Первышов.



Глава региона поручил своему заместителю по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской контролировать оказание пострадавшим медпомощи, при необходимости, а главе Мичуринска Максиму Харникову — регулярно докладывать о ситуации. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В период с 20:00 5 июня до 4:20 6 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова