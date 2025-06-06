Мужчина и трое детей пострадали на пожаре в жилом доме в Самаре

Пожар произошел в жилом доме в Самаре вечером в четверг, 5 июня. Сообщение о происшествии в Красноглинском районе, в 1 квартале, 34, поступило на пульт оперативных служб в 23:04 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В подъезде на первом этаже горели домашние вещи. В 23:29 пожар ликвидирован на площади три квадратных метра»,— говорится в сообщении.

Погибших в результате происшествия нет. Пострадали три ребенка: мальчик 2024 года рождения и девочки шести и 11 лет. У них диагностировано отравление продуктами горения. Дети госпитализированы.

Также травмы получил 41-летний мужчина. Его с порезами рук направили на медосмотр.

Георгий Портнов