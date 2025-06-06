В Екатеринбурге утвержден проект межевания по КРТ на Московской — Гурзуфской

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории для жилой застройки в районе улиц Московской и Гурзуфской в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На участке площадью более 4 тыс. кв. м, где сейчас находятся два здания 1953 года постройки, планируется возвести новые жилые дома. В рамках проекта также запланирован капитальный ремонт детского сада № 338, после которого количество мест для детей будет увеличено.

В новом жилом комплексе создадут детские и спортивные площадки, а также проведут благоустройство и озеленение дворов. Реализовать проект планируется в течение пяти лет.

Напомним, в конце прошлого года земельный участок в квартале ул. Московская — Гурзуфская продали на торгах за 55 млн руб. Аукцион на право освоить площадку продолжался рекордные 12 дней — претенденты сделали почти 11 тыс. шагов аукциона.

Ирина Пичурина