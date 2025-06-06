ВСМ поднял интерес к петербургской недвижимости

Проект ВСМ стимулирует жителей Москвы более активно приобретать жилье в Петербурге. Скоростное железнодорожное сообщение, которое в ближайшие годы позволит в течение двух часов добраться из центра одного города в центр другого, делает недвижимость Петербурга более привлекательной для приобретения. По некоторым оценкам, за последнее время доля столичных покупателей выросла почти в два раза на рынке новостроек Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой (ВСМ)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Макет высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой (ВСМ)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Интерес к петербургскому жилью со стороны столичных резидентов рос последние годы. Как считают в NF Group, дополнительным драйвером спроса на элитное жилье может стать запуск в 2028 году нового высокоскоростного поезда между Москвой и Петербургом. Проект значительно сократит время в пути между двумя столицами, что сделает Петербург еще более привлекательным — как для приобретения второго жилья, так и для регулярного проживания при сохранении деловых связей с Москвой. Географическая «близость» усилит интерес к рынку и может дополнительно подтолкнуть спрос в элитном сегменте, считают в NF Group. Впрочем, эксперты констатируют рост интереса и к жилью комфорт-класса.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, полагает, что проект ВСМ создает принципиально новую модель мобильности, в которой жить в Петербурге и работать в Москве становится логичной альтернативой при гибридном графике. «Это расширяет выбор покупателей и делает покупку жилья в Петербурге привлекательной для москвичей»,— полагает она.

По словам эксперта, ВСМ выступит катализатором для перезапуска инвестиционных циклов, усиления интереса к новым проектам и увеличения спроса на жилье. Для девелоперов это означает не только рост числа потенциальных клиентов, но и возможность пересмотра ценообразования, полагает госпожа Ханбекова. Уже сегодня, по ее словам, можно говорить о формировании нового инвестиционного сценария — все больше покупателей рассматривают петербургскую недвижимость как стратегическую альтернативу московскому жилью.

Эксперты говорят, что наибольший интерес у московских покупателей традиционно вызывают премиальные локации с ярко выраженной петербургской идентичностью. В первую очередь это Центральный район. Его привлекательность объясняется не только транспортной доступностью, но и насыщенностью культурной, архитектурной и гастрономической инфраструктуры. Также остаются востребованными локации, сочетающие приватность с высоким уровнем комфорта: Крестовский остров, Петроградская сторона и часть Васильевского острова.

Филипп Шраге, соучредитель Kronung Group, согласен с мнением, что с появлением высокоскоростной магистрали, которая сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до двух часов, Петербург получает шанс стать альтернативной столицей — не только культурной, но и жилой. «Уже сегодня на фоне роста удаленной занятости и изменения приоритетов горожан наблюдается небольшой рост интереса москвичей к петербургской недвижимости»,— указывает он.

По данным Kronung Group, доля покупателей из Москвы на рынке новостроек в Северной столице составляет 6–8,5%. В элитном классе таких покупателей меньше 1%.

Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС», отмечает, что если в 2024 году доля столичных покупателей недвижимости, которую строит ее компания, составляла около 3%, то в 2025-м — уже более 5%.

Она считает, что старт проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург стал положительным триггером для переосмысления «дальности» между двумя столицами. «Восприятие Петербурга как "второго дома" для москвичей укрепляется, и это все чаще отражается в реальных сделках. Удобство перемещения становится критически важным фактором, особенно для тех, кто рассматривает покупку в качестве инвестиции, вторичного жилья или пространства для проживания детей, студентов, пожилых родителей»,— делится она.

Различия в подходах

Эксперты замечают, что поведение московского покупателя отличается от петербургских. «Москвичи чаще поддаются эмоциональному импульсу — особенно при покупке жилья в Петербурге. Для них важно, чтобы квартира "цепляла" атмосферой: вид на воду, историческая архитектура, ощущение возвращения в город юности или студенческих лет. Такие сделки часто продиктованы не только логикой, но и чувствами — они совершаются "сердцем", особенно когда речь идет о домах с историей или в знаковых локациях»,— рассказывает госпожа Ханбекова.

При этом у московских покупателей обычно более высокие требования к уровню комфорта и оснащенности дома, если речь идет о новостройке. Их интересуют продуманная внутренняя инфраструктура, функциональность пространства, технические решения и сервис.

Господин Шраге комментирует: «Московские покупатели приходят на рынок Петербурга со своими представлениями о комфорте, качественном жилье и инфраструктуре. Столичный рынок новостроек уже давно ориентирован на формат "под ключ", с готовой отделкой и инженерией. В Петербурге же покупатели все еще нередко покупают квартиры без отделки и с типовой планировкой, что воспринимается москвичами как шаг назад».

Кроме того, москвичей нередко разочаровывает плотность застройки, а также слабая обеспеченность социальной и транспортной инфраструктурой, добавляет он. Там, где они ожидают увидеть благоустроенные дворы, парки и частные детские сады, часто оказывается, что застройка опережает развитие окружения. «Не соответствуют ожиданиям и форматы управления жилыми комплексами: столичные клиенты привыкли к цифровым решениям, высокому уровню сервиса, наличию консьержей, охраны, управляемых общественных пространств»,— подчеркивает господин Шраге.

«Чаще всего москвичи приобретают квартиры с бюджетом 7,4–7,5 млн рублей, ориентируясь на студии и однокомнатные варианты. Такой выбор нередко обусловлен инвестиционными целями, а также потребностью в жилье для детей, студентов или в качестве второго объекта недвижимости. Второе место занимают двухкомнатные квартиры в комфорт-классе с бюджетом 12–15 млн рублей уже для переезда и постоянного проживания»,— говорит господин Шраге.

В ценовой гонке Петербург остается привлекательным для москвичей, признает он. На фоне высоких цен в Москве квартиры в Северной столице выглядят доступнее, особенно в сегменте бизнес-класса. «Если в столице небольшая квартира может стоить 20–25 млн рублей, то в Пушкине, Московском или даже в центральных районах Петербурга за 12–17 млн можно приобрести жилье схожего уровня. Помимо финансовых соображений, многих привлекает образ жизни: Петербург воспринимается как город с европейской эстетикой, насыщенной культурной жизнью и менее агрессивной деловой атмосферой»,— рассуждает эксперт.

Удаленная работа также стала одним из ключевых факторов. Возможность сохранить московский доход и при этом жить в менее дорогом и более комфортном для жизни городе толкает все больше людей к переезду. Это особенно характерно для специалистов в области IT, дизайна, консалтинга и образования, отмечает господин Шраге.

Другие регионы

Впрочем, среди участников рынка есть и скептики, которые не считают, что ВСМ как-то подтолкнула спрос. Александр Кравцов, совладелец Fizika Development, говорит: «Мы не наблюдаем существенного роста заключаемых договоров с жителями Москвы. В общей структуре сделок нашей компании доля покупателей из Москвы составляет 11%. При этом большинство столичных клиентов интересуются элитной недвижимостью: так, в клубном квартале "Моисеенко, 10" их доля достигает 16%. Однако высокий интерес москвичей также наблюдается и к инвестиционным проектам: например, в апарт-отеле VIDI доля покупателей из Москвы доходила до 20%».

Кроме москвичей, заметную часть спроса на петербургскую недвижимость формируют покупатели из регионов Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2024 году общая доля иногородних покупателей на первичном рынке Петербурга достигла 32%, и эта цифра продолжает расти, подсчитал господин Шраге. Эта категория покупателей гораздо менее привередлива к характеристикам жилья и инфраструктуре, указывают эксперты.

Как рассказал господин Кравцов, среди других регионов примерно по 5% сделок приходится на Южный федеральный округ, Урал и Башкортостан. Основной поток покупателей по-прежнему идет из Петербурга, Ленинградской области и городов Северо-Западного федерального округа.

Яна Вирченко, коммерческий директор ГК «Полис», говорит: «Мы не увидели рост спроса на недвижимость среди московских клиентов. У нас чаще покупают квартиры жители северных регионов. На сегодняшний день доля продаж региональным покупателям в Новоселье составляет в районе 34%, а в Мурино более 40%».

Госпожа Альшаева добавляет: «Региональный спрос остается активным. Доля таких сделок в нашей компании составляет около 35%. Если говорить о топ-5 регионов, активно покупающих недвижимость в Петербурге, то картина в 2025 году выглядит следующим образом: Мурманская область, Москва, Краснодарский край, Архангельская область, Псковская область».

По мнению госпожи Альшаевой, рост покупательской активности из регионов обусловлен целым рядом факторов — от желания улучшить жилищные условия до стремления сохранить капитал в устойчивом активе. «Портрет регионального покупателя остается стабильным: чаще всего это семьи с детьми, молодые специалисты, а также те, кто переезжает по причине работы или учебы. Санкт-Петербург по-прежнему воспринимается как город возможностей, особенно с учетом разницы в стоимости жилья по сравнению с Москвой»,— заключает она.

Александра Хренкова