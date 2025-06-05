Пермский курорт стал владельцем убыточного санатория на Кубани

ЗАО «Курорт Усть-Качка» стало единственным владельцем акционерного общества «Оздоровительный комплекс "Орбита"», расположенного в селе Ольгинка Краснодарского края. Соответствующие изменения были зафиксированы в системе «СПАРК-Интерфакс» 3 июня, обратил внимание «Ъ-Прикамье». До этого 100% акций объекта находились у ООО «Амакс», которое приобрело актив у ПАО «Ростелеком» в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно раскрытым данным, в 2024 году выручка «Орбиты» выросла на 56,8% и достигла 563,8 млн руб. Однако при этом убытки продолжили накапливаться — чистый отрицательный финансовый результат увеличился на 40,8%, составив 281,7 млн руб. Санаторий зарегистрирован в 2000 году, специализируется на санаторно-курортной деятельности, а его уставный капитал составляет 381,7 млн руб.

ООО «Амакс», управлявшее объектом с 2022 года, позиционировало «Орбиту» как первый курорт в прибрежном направлении бренда AMAKS Hotels & Resorts. Комплекс включает в себя лечебные и восстановительные программы, инфраструктуру для спорта, спа-зону и бассейны.

Новый собственник, курорт «Усть-Качка», расположен в Пермском крае и входит в ту же сеть AMAKS Hotels & Resorts, которая объединяет порядка 30 объектов в различных регионах России и Белоруссии. В состав комплекса входят семь корпусов на 2 тыс. гостей, бальнеогрязелечебница, поликлиника и бювет. Сеть контролируется предпринимателями Валерием Гараевым, Александром Аспидовым и Дмитрием Златкиным.