Два БПЛА сбили над Черным морем

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще один — над территорией Белгородской области. Попытка атаки была предотвращена 5 июня в период с 13:25 до 15:00 мск.

По данным ведомства, все аппараты были оперативно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.

В ночь на 5 июня над территорией Крыма ликвидировали 11 дронов. Всего над Россией перехватили 30 БПЛА.

Анна Гречко