Два БПЛА сбили над Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Два БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще один — над территорией Белгородской области. Попытка атаки была предотвращена 5 июня в период с 13:25 до 15:00 мск.
По данным ведомства, все аппараты были оперативно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.
В ночь на 5 июня над территорией Крыма ликвидировали 11 дронов. Всего над Россией перехватили 30 БПЛА.