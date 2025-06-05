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Два БПЛА сбили над Черным морем

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два БПЛА были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще один — над территорией Белгородской области. Попытка атаки была предотвращена 5 июня в период с 13:25 до 15:00 мск.

По данным ведомства, все аппараты были оперативно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.

В ночь на 5 июня над территорией Крыма ликвидировали 11 дронов. Всего над Россией перехватили 30 БПЛА.

Анна Гречко

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