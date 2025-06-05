Донские парламентарии выступили за ускорение принятия закона об отходах

Депутаты Ростовской области обратились с просьбой ускорить рассмотрение и принятие федерального закона о регулировании обращения со строительными отходами. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу и получил концептуальную поддержку правительства России с учетом доработки ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Председатель областного парламента Александр Ищенко пояснил — проект федерального закона определяет понятие строительных отходов, устанавливает общие требования к их обращению и закрепляет полномочия субъектов РФ в этой области. Регионы получат право утверждать правила обращения со строительным мусором, требования к его накоплению, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению.

Для уменьшения доли захораниваемых отходов законопроект предусматривает механизм контроля за выполнением требования о доле строительных отходов, подлежащих обработке и утилизации.

Валентина Любашенко