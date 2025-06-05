На Дону детям до 16 лет запретили находиться у водоемов зимой без взрослых

Детям до 16 лет в Ростовской области запретили находиться у водоемов зимой без сопровождения взрослых. Соответствующая инициатива поступила от прокуратуры региона.

Так, поправки внесут в Областной закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Дети до 16 лет не смогут самостоятельно посещать водоемы зимой и в теплое время года. Несовершеннолетних должны будут обязательно сопровождать родители, законные представители или лица, которые осуществляют мероприятия с участием детей.

На заседании Законодательного Собрания Ростовской области 5 июня депутаты поддержали инициативу от ведомости. Изменения уже внесены в Областной закон.

Мария Хоперская