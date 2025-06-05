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На Дону во всех МФЦ заработал сервис помощи пострадавшим от кибермошенничества

В Ростовской области во всех отделениях МФЦ заработал сервис помощи пострадавшим от действий кибермошенников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главной задачей сервиса является защита персональных данных граждан, восстановление доступа к цифровым услугам, а также повышение уровня цифровой грамотности среди населения.

Специалисты МФЦ оперативно восстановят доступ к учетной записи на «Госуслугах», проверят кредитную историю и при необходимости оформят самозапрет на кредиты. Кроме того, они соберут доступную информацию о мошенниках и направят обращение в органы внутренних дел через «Платформу обратной связи».

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно обратиться в офис МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и мобильным телефоном.

Мария Хоперская

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