В районной больнице Белой Калитвы уберут рекламу платных услуг

В государственных больницах Ростовской области снимут рекламу платных медицинских услугах. Об этом глава региона Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Реклама в больнице. Фото Telegram-канала врио губернатора Ростовской области Фото: Реклама в больнице. Фото Telegram-канала врио губернатора Ростовской области

«То, что в наших государственных больницах рекламируют платные медицинские услуги — это ненормально! Имеют ли место факты якобы принуждения пациентов к платным медуслугам, о чем пишут в социальных сетях, мы разберемся отдельно с Минздравом»,— следует из сообщения.

По словам Слюсаря, 5 июня должны снять подобную рекламу в районной больнице в Белой Калитве. Также необходимо убрать рекламу в других областных медицинских учреждениях.

Наталья Белоштейн