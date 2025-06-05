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В районной больнице Белой Калитвы уберут рекламу платных услуг

В государственных больницах Ростовской области снимут рекламу платных медицинских услугах. Об этом глава региона Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале.

Фото: Реклама в больнице. Фото Telegram-канала врио губернатора Ростовской области

Фото: Реклама в больнице. Фото Telegram-канала врио губернатора Ростовской области

«То, что в наших государственных больницах рекламируют платные медицинские услуги — это ненормально! Имеют ли место факты якобы принуждения пациентов к платным медуслугам, о чем пишут в социальных сетях, мы разберемся отдельно с Минздравом»,— следует из сообщения.

По словам Слюсаря, 5 июня должны снять подобную рекламу в районной больнице в Белой Калитве. Также необходимо убрать рекламу в других областных медицинских учреждениях.

Наталья Белоштейн

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