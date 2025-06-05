Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав многодетных семей в Волгодонске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав многодетных семе в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Волгодонска в видео рассказали, что получили льготные участки под строительство около 10 лет назад без надлежащей транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Многодетным семьям подключиться к ним было предложено за свой счет, что оказалось финансово затруднительным.

Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СК отметили, что ранее ситуация освещалась в социальной сети и Александр Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все