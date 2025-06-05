В трех районах Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

В трех муниципалитетах Ростовской области в период 13-15 часов и до конца суток 5 июня, а также 6 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что высокий класс пожарной опасности ожидается в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах области.

В ГУ МЧС России по Ростовской области напомнили о соблюдении мер предосторожности: в период чрезвычайной пожароопасности не следует разводить костры и выжигать сухую растительность. Также не следует бросать в лесу горящие спички и окурки.

Мария Хоперская