В Матвеево-Курганском районе открылся семеноводческий комплекс

В селе Кульбаково Матвеево-Курганского района открылся селекционно-семеноводческий центр. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что предприятие займется повышением урожайности агрокультур путем разработки и внедрения устойчивых сортов семян.

Заказчиком стала местная компания «Лека», которая возделывает пшеницу, ячмень, кукурузу, лен, горох, рапс и подсолнечник.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2024 году выручка «Лека» составила 698 млн руб., а прибыль — 206,5 млн руб.

Мария Хоперская