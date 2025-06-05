В Матвеево-Курганском районе открылся семеноводческий комплекс
В селе Кульбаково Матвеево-Курганского района открылся селекционно-семеноводческий центр. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что предприятие займется повышением урожайности агрокультур путем разработки и внедрения устойчивых сортов семян.
Заказчиком стала местная компания «Лека», которая возделывает пшеницу, ячмень, кукурузу, лен, горох, рапс и подсолнечник.
По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2024 году выручка «Лека» составила 698 млн руб., а прибыль — 206,5 млн руб.